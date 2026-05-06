Hawaii, il vulcano Kilauea torna a ribollire: i getti di lava sul cratere

Torna a ribollire la lava all’interno del vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii. Il Servizio Meteorologico Nazionale, l’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii, aveva segnalato una potenziale finestra eruttiva tra martedì e giovedì 7 maggio. Gli episodi di getti di lava durano in genere meno di 12 ore, ma la cenere può rimanere nell’aria più a lungo a seconda del vento e delle condizioni meteorologiche.

La lava è stata ripresa da una telecamera dell’U.S. Geological Survey, un ente governativo che monitora vulcani, terremoti e altri fenomeni.

Il Kilauea ha subito decine di eruzioni, a partire dal dicembre 2024.