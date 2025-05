Il Segretario di Stato vaticano: "Da Papa Leone XIV una disponibilità di luogo"

Il cardinale Pietro Parolin parla dell’offerta di mediazione avanzata da Papa Leone XIV per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina. “Il fallimento dei colloqui a Istanbul? È tragico tutto questo, perché speravamo che potesse avviarsi un processo lento, ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto. Siamo di nuovo agli inizi. Adesso vedremo cosa fare ma è una situazione molto difficile. Molto drammatica”. Così il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all’Augustinianum.

Parolin su guerra Russia-Ucraina: “Vaticano a disposizione per ospitare incontro tra le parti”

Sulla mediazione offerta da Papa Leone XIV Parolin ha affermato che si riferisce al “mettere a disposizione il Vaticano per un incontro diretto tra le due parti”. L’obiettivo è che le due parti “si parlino, è una disponibilità di luogo”. Parolin si è poi soffermato sulla situazione a Gaza: “Disponibilità del Vaticano anche per un incontro sul Medioriente? È una situazione diversa. Noi siamo sempre disposti a facilitare. Ma non mi pare di siano le condizioni per un incontro qui”.

