Starmer: "Il presidente russo deve pagare il prezzo per aver rifiutato la pace"

Prendono il via oggi i colloqui di pace a Istanbul in Turchia tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca, Vladimir Medinsky, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. Ai colloqui non ci saranno né il presidente russo Vladimir Putin né quello ucraino Volodymyr Zelensky, che è in Turchia dove ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan ma ha deciso di mandare una delegazione ai negoziati. La tensione tra le due parti resta alta con reciproche critiche lungo tutta la giornata di ieri, giovedì, mentre il presidente americano Donald Trump ha espresso perplessità sul buon esito dei colloqui: “Fino a quando non incontrerò Putin non succederà nulla“. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO

Parolin: “Situazione Istanbul? Tutto questo è tragico”

“È tragico tutto questo, perché speravamo che potesse avviarsi un processo lento ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto. Siamo di nuovo agli inizi. Adesso vedremo cosa fare ma è una situazione molto difficile. Molto drammatica“. Così il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all’Augustinianum, in merito al difficile inizio dei colloqui di pace a Istanbul tra Russia e Ucraina. Sulla mediazione offerta da Papa Leone XIV Parolin ha affermato che si riferisce al “mettere a disposizione il Vaticano diretto per un incontro tra le due parti”. L’obiettivo è che le due parti “si parlino, è una disponibilità di luogo”.

Incontro a Istanbul Kiev-Mosca a partire dalle 11

L’inizio dell’incontro diretto tra le delegazioni di Mosca e Kiev a Istanbul, in Turchia, è previsto per le 11, anticipato da un saluto da parte turca. È quanto afferma una fonte all’agenzia russa Tass. Ria Novosti invece riporta, sempre citando fonti, che il trilaterale nel formato Turchia-Russia-Ucraina inizierà alle 12.30 ora di Mosca (le 11.30 in Italia) presso l’ufficio operativo dell’amministrazione presidenziale turca al palazzo di Dolmabahce. Prima, alle 9.45 italiane, si dovrebbe tenere un incontro tra le delegazioni di Ankara, Washington e Kiev.

Consigliere Zelensky: “Unica risposta serie un nuovo ciclo di sanzioni”

“L’unica risposta seria dovrebbe essere un nuovo ciclo di sanzioni. A proposito, aprile ha registrato il minimo storico per i profitti petroliferi (13 miliardi di dollari). I russi sono in difficoltà”. Così Vladyslav Vlasiuk, il consigliere presidenziale dell’Ucraina per le sanzioni che lavora a stretto contatto con Volodymyr Zelensky e con il suo braccio destro Andriy Yermak, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Fin qui abbiamo discusso molto delle sanzioni contro la Russia. Ma non sono le uniche possibili. Vengo subito al punto: ultimamente abbiamo scoperto molta microelettronica e altri componenti critici e materie prime provenienti dalla Cina nelle armi russe ed iraniane. E questo non ci piace”, ha aggiunto. Alla domanda se auspichi nuove sanzioni contro Pechino, Vlasiuk ha risposto: “Da un lato, apprezziamo molto il fatto che i partner cinesi non abbiano inviato armi letali alla Russia. È vero. Ma allo stesso tempo, molti componenti di fabbricazione cinese vengono utilizzati dai russi in diversi tipi di droni, missili da crociera e missili balistici. E pensiamo che i partner cinesi potrebbero fare di più per garantire che questi materiali non vengano acquisiti o non siano disponibili per i russi o gli iraniani”.

Starmer: “Putin deve pagare un prezzo per aver rifiutato la pace in Ucraina”

“I cittadini ucraini e di tutto il mondo hanno pagato il prezzo dell’aggressione di Putin in Ucraina e in tutta Europa, ora lui deve pagare il prezzo per aver rifiutato la pace“. Così il premier britannico, Keir Starmer, in una dichiarazione resa nota dal governo britannico. “La tattica di Putin di tergiversare e temporeggiare, mentre continua a uccidere e a causare spargimenti di sangue in tutta l’Ucraina, è intollerabile“, ha aggiunto in vista del vertice di oggi dell’Epc (Comunità politica europea) in programma a Tirana. “Negli ultimi tre anni, l’Ucraina ha lottato per la pace e la sicurezza, mentre la Russia – ha sottolineato Starmer – ha mandato a morte migliaia di giovani uomini e donne e ha compromesso la stabilità globale. Insieme agli Stati Uniti e a oltre 30 altri partner, siamo stati chiari sul fatto che non tollereremo che la Russia rinvii il cessate il fuoco. È necessario concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato e, se la Russia non è disposta a sedersi al tavolo dei negoziati, Putin dovrà pagarne il prezzo”.

