Il rito di domenica 18 maggio darà il via ufficiale al Papato di Robert Francis Prevost

Domenica 18 maggio Papa Leone XIV terrà la Messa di inizio Pontificato. Il rito, che dà il via ufficiale al Papato di Robert Francis Prevost, ha tre momenti fondamentali: l’imposizione del pallio Petrino e la consegna dell’anello del Pescatore, la prima omelia.

Peace be with you all! This is the first greeting spoken by the Risen Christ, the Good Shepherd. I would like this greeting of peace to resound in your hearts, in your families, and among all people, wherever they may be, in every nation and throughout the world.

