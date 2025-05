Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost, 69 anni. Ieri la fumata bianca al quarto scrutinio

Il primo giorno dopo l’elezione di Leone XIV. Alle 11 Robert Francis Prevost, 69 anni e primo pontefice nordamericano, presiederà una messa con i cardinali nella Cappella Sistina in Vaticano. Intanto in Piazza San Pietro inizia il flusso dei fedeli, in tanti hanno nelle mani copie dell’edizione de L’Osservatore Romano uscita per celebrare l’elezione del 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. La fumata bianca che ha sancito l’elezione del nuovo Pontefice è arrivata al quarto scrutinio, nel secondo giorno di conclave, poco dopo le sei di pomeriggio (le 18:08 di giovedì 8 maggio). Nel suo primo discorso dalla Loggia Leone XIV ha ringraziato il predecessore Papa Francesco e invitato a “costruire ponti per il dialogo” auspicando una “pace disarmata e disarmante”.

L’elezione di Papa Leone XIV sui media internazionali

Larga copertura dei media internazionali dell’elezione di Papa Leone XIV, l’americano Robert Prevost. “Leone chiede alla Chiesa di costruire ponti”, scrive il Washington Post che dedica ampio spazio alla sua figura. Il New York Times evidenzia che il nuovo Pontefice “presto dovrà affrontare decisioni difficili sulla direzione della Chiesa”, mentre il britannico The Times rimarca che “il nuovo Papa ha già criticato l’amministrazione Trump”, Robert Prevost, ora Leone XIV, “è il primo americano scelto per guidare la Chiesa cattolica, avendo intrapreso un percorso moderato con la missione agostiniana in Perù aggiornato”, scrive il quotidiano. In apertura della Bbc un live dedicato al nuovo Pontefice, mentre la Cnn titola ‘come un americano è diventato Papa’. Il quotidiano francese Le Parisien scrive “Leone XIV, un Papa in continuità con Francesco” e Le Monde si focalizza sui “temi delicati del nuovo Papa Leone XIV: violenza sessuale, crisi delle vocazioni e riforma della curia”. Anche El Pais dedica ampio spazio alla figura del nuovo Pontefice evidenziandone “la continuità con Francesco”.

Chiesa patriottica cinese si congratula con Papa Leone XIV

“L’Associazione patriottica cattolica cinese e la Conferenza episcopale della Chiesa cattolica in Cina si sono congratulate con Papa Leone XIV per la sua elezione”. Lo riporta l’agenzia Xinhua.

Premier Canada: “Auguri a Leone XIV, giorno storico per cattolici”

“Offro le mie preghiere e i miei migliori auguri a Sua Santità Papa Leone XIV per la sua elezione, un giorno storico per i cattolici e per tutti coloro che guardano al Vaticano come a una guida. In un momento di sfide globali, possa il suo pontificato portare avanti una missione di solidarietà, compassione e dignità per tutti”. Lo scrive su X il primo ministro del Canada Mark Carney.

I offer my prayers and best wishes to His Holiness Pope Leo XIV on his election, an historic day for Catholics and all who look to the Vatican for guidance. At a time of global challenges, may his pontificate carry forward a mission of solidarity, compassion, and dignity for all. — Mark Carney (@MarkJCarney) May 8, 2025

Il fratello di Papa Leone XIV: “Seguirà orme di Bergoglio”

Papa Leone XIV “sarà un secondo Papa Francesco”. Lo assicura il fratello John Prevost, intervistato dalla Cnn Wbbm. “Penso che seguirà le sue orme lavorando per i meno abbienti”, ha spiegato sottolineando che a suo avviso sarà un buon Papa perché ha “un profondo sentimento per i diseredati, per i poveri, per coloro che non sono ascoltati”.

John Prevost ha spiegato che il fratello “nel suo cuore, nella sua anima, voleva essere un missionario. Non voleva essere vescovo o cardinale, ma è quello che gli è stato chiesto di fare ed è quello che ha fatto”, ha detto sottolineando che suo fratello sarà molto attivo in tutto il mondo e “dirà quello che pensa”.

Arcivescovo Bellandi: “Eezione Leone XIV mostra unità Chiesa

“L’elezione in tempi brevissimi di Papa Leone XIV ha mostrato in modo commovente l’unità della Chiesa e ancora una volta il fatto che Dio ci sorprende sempre, andando oltre i nostri calcoli o pensieri. Un uomo di profonda fede, una persona di grande umanità e semplicità, capace di stare in mezzo alla gente più povera e semplice e al tempo stesso al cuore dell’istituzione ecclesiale, quale Prefetto dei Vescovi”. Così, in una nota, l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi. “Abbiamo avuto la gioia di incontrarlo e conoscerlo a settembre, quando è stato invitato dal Parroco di Piano di Montoro per il Giubileo di San Valentiniano e in quella occasione ha mostrato tutta la sua affabilità e gioiosa umanità – prosegue -. Siamo molto contenti di questa nomina e preghiamo la Madonna di Pompei per lui e per il grande e difficile Ministero che da oggi inizia”

