Prevost da oggi eredita gli account @Pontifex

Papa Leone XIV ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram e “da oggi eredita su X gli account @Pontifex che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e prima ancora da Papa Benedetto XVI e che, pubblicando in nove lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino), raggiungono complessivamente 52 milioni di follower”. È quanto precisa una nota del Dicastero della Comunicazione, precisando che “su Instagram l’account si chiama @Pontifex – Pope Leo XIV, unico account ufficiale del Santo Padre sulla piattaforma, in continuità con l’account di Papa Francesco @Franciscus”.

Nel primo post Prevost ha postato alcune foto, 17 per la precisione, con alcuni passaggi del suo primo discorso dopo l’elezione a Vescovo di Roma.

Papa Leone XIV debutta su Instagram: “La pace sia con tutti voi!”

“La pace sia con tutti voi!”. È con l’incipit del suo primo discorso pronunciato da San Pietro subito dopo l’annuncio della sua elezione che Papa Leone XIV debutta su Instagram. Nel suo primo post, l’account ufficiale Pontifex Pope Leo XIV – seguito già da quasi 50mila follower – pubblica una carrellata di 17 foto che immortalano i momenti più salienti del nuovo Papa, come il suo primo saluto dalla Loggia delle Benedizioni, le strette di mano con i fedeli e la preghiera sulla tomba del predecessore Papa Francesco.

La didascalia invece riprende l’inizio del testo pronunciato da Prevost l’8 maggio: “La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch’io vorrei che questo salute di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra”, in 7 diverse lingue: inglese, portoghese, spagnolo, italiano, francese, polacco e tedesco.

Archiviati i contenuti social di Papa Francesco

I contenuti social pubblicati da Papa Francesco verranno archiviati su una apposita sezione del sito istituzionale della Santa Sede Vatican.va mentre i contenuti pubblicati sull’account @Franciscus, rimarranno accessibili come archivio commemorativo ‘Ad Memoriam’. Lo precisa il Dicastero della Comunicazione ricordando come la presenza di Papa Francesco sui social media sia stata significativa.

“Circa 50.000 post, pubblicati complessivamente sui nove account di @Pontifex e su @Franciscus, ci hanno accompagnato quasi ogni giorno del pontificato di Papa Francesco con brevi messaggi di carattere evangelico o esortazioni in favore della pace, della giustizia sociale, della cura del creato, raggiungendo una grande interazione soprattutto nei tempi difficili (nel 2020, anno dai dati eccezionali a causa della pandemia, i suoi messaggi sono stati visti 27 miliardi di volte)”, riferisce il Dicastero.

“La presenza dei Papi sui social media ha avuto inizio il 12 dicembre 2012 quando Papa Benedetto XVI ha lanciato l’account @Pontifex su Twitter, ereditato pochi mesi dopo da Papa Francesco. A questo canale è stato aggiunto il 19 marzo 2016 anche l’account ufficiale su Instagram, chiamato @Franciscus”, ricorda ancora il Dicastero.

Leone XIV scrive al rabbino Di Segni: “Rafforzare dialogo”

Il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha ricevuto il messaggio personale da Papa, con cui è stato informato della sua elezione a nuovo Pontefice. Nel suo messaggio, Papa Leone XIV si impegna “a continuare e a rafforzare il dialogo e la cooperazione della Chiesa con il popolo ebraico nello spirito della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano secondo”. Il Rabbino Capo di Roma, che sarà presente alla celebrazione della inaugurazione del pontificato, ha accolto con soddisfazione e gratitudine le parole a lui dirette dal nuovo Papa.

Chi ci sarà alla cerimonia del 18 maggio

Domenica la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si recherà in Vaticano, dove parteciperà alla messa per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Lo riferisce la portavoce capo della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa.

La visita agli Agostiniani

Papa Leone XIV si è recato questa mattina a sorpresa presso la Curia Generalizia degli Agostiniani in via Paolo VI a Roma per la Santa Messa delle 12 e per il pranzo. Papa Leone XIV, riferisce Vatican News, ha lasciato i suoi confratelli alle 14.53. Ad attenderlo, in Via Paolo VI, centinaia di fedeli che il Papa, dal finestrino posteriore della sua auto, ha salutato con un gesto della mano.

