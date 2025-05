Domenica la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si recherà in Vaticano

Il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha ricevuto il messaggio personale da Papa Leone XIV, con cui è stato informato della sua elezione a nuovo Pontefice. Nel suo messaggio, Papa Leone XIV si impegna “a continuare e a rafforzare il dialogo e la cooperazione della Chiesa con il popolo ebraico nello spirito della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano secondo”.

Il Rabbino Capo di Roma, che sarà presente alla celebrazione della inaugurazione del pontificato, ha accolto con soddisfazione e gratitudine le parole a lui dirette dal nuovo Papa.

Chi ci sarà alla cerimonia del 18 maggio

Domenica la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si recherà in Vaticano, dove parteciperà alla messa per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Lo riferisce la portavoce capo della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa.

La visita agli Agostiniani

Papa Leone XIV, secondo quanto si apprende, si è recato questa mattina a sorpresa presso la Curia Generalizia degli Agostiniani in via Paolo VI a Roma per la Santa Messa delle 12 e per il pranzo.

