Papa Innocenzo XII morì prima della chiusura della Porta Santa

Papa Francesco è morto durante il Giubileo. Nella storia della Chiesa un precedente simile è quello del Giubileo del 1700. Indetto da Papa Innocenzo XII il 18 maggio 1699, con la bolla ‘Regi Saeculorum’, all’apertura il Papa, a causa delle sue precarie condizioni di salute, non poté presiedere personalmente. Nel giorno di Pasqua di quell’anno, tuttavia, pur essendo gravemente malato, a causa del gran numero di pellegrini impartì la benedizione solenne dal balcone. Innocenzo XII morì poco dopo senza poter terminare l’Anno Santo il 27 settembre del 1700. In quel caso la cerimonia di chiusura della Porta Santa venne presenziata da Clemente XI (eletto Papa a novembre). È la prima volta che la Porta Santa viene aperta da un Papa e chiusa da un altro.

Per quanto riguarda il Giubileo del 2025, aperto da Papa Francesco il 24 dicembre del 2024, bisognerà capire quali saranno le decisioni in particolare in merito al calendario dei grandi eventi. Due su tutti: il Giubileo degli Adolescenti, in cui è programmata la canonizzazione del Beato Carlo Acutis, e quella dei Giovani in con la canonizzazione del Beato Pier Giorgio Frassati.

Oltre al precedente del 1700 la storia della Chiesa racconta di 4 casi di Giubilei non presieduti dal Pontefice che aveva firmato la Bolla d’Indizione. In sostanza si tratta di 4 casi di Giubileo indetti da un Papa e presieduti da un altro. Il primo caso nel 1775 quando l’Anno Santo viene indetto da Clemente XIV che però morì a pochi mesi dall’apertura. Per questo l’Anno Santo fu presieduto da Pio VI.

Il secondo caso riguarda il Giubileo del 1550 che fu promulgato da Paolo III e presieduto da Giulio III. Il terzo caso è del 1475. Questo Giubileo fu indetto da Paolo II che con la bolla ‘Ineffabilis Providentia’, citava espressamente la visita delle basiliche di San Pietro, San Paolo, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. La bolla inoltre stabiliva che a partire dal 1475, i giubilei fossero celebrati ogni 25 anni per volere di Papa Paolo II che però morì. Per questo l’Anno Santo fu presieduto da Papa Sisto IV.

Infine, nel 1390, l’Anno Santo fu indetto da Urbano VI e presieduto da Bonifacio IX.

