Il pontefice è deceduto all'improvviso nel giorno di Pasquetta

E’ morto Papa Francesco. Lo ha annunciato Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle – le sue parole – con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Ieri il suo ultimo saluto ai fedeli

Durante il suo pontificato, Papa Francesco ha affrontato diverse sfide legate alla salute, tra cui ricoveri per bronchite e interventi chirurgici. Nonostante ciò, ha continuato a svolgere il suo ministero con dedizione fino agli ultimi giorni.

Il pontificato di Papa Francesco

Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, è stato il 266º pontefice della Chiesa cattolica e il primo di origine sudamericana. Eletto il 13 marzo 2013, il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte impegno per la giustizia sociale, il dialogo interreligioso e la riforma della Curia romana.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutto il mondo. I fedeli si stanno radunando in Piazza San Pietro in Vaticano per rendere omaggio al pontefice scomparso. Le autorità vaticane annunceranno a breve i dettagli sulle esequie e sul conclave per l’elezione del nuovo Papa.

La sua morte lascia un vuoto significativo nella comunità cattolica e nel panorama internazionale, dove era riconosciuto come una voce autorevole per la pace e la solidarietà tra i popoli.

