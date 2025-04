Ecco la storia del suo pontificato per immagini

Dagli innumerevoli incontri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, agli incontri iconici con alcuni leader mondiali, passando per alcune immagini storiche come quelle durante la pandemia da Covid-19. Il Pontificato di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, è stato segnato da diversi momenti cruciali. Non da ultimo, il suo lungo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Ecco la storia del suo pontificato per immagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata