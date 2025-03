Inizia il 27esimo giorno di ricovero al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma per Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio per curarsi da una polmonite bilaterale. “Ha trascorso una notte tranquilla”, ha fatto sapere la Santa Sede nel consueto aggiornamento mattutino. In serata si attende un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del Pontefice, che domani celebra il 12esimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio.

