Il Pontefice è stato accolto con un'ovazione dai reclusi al suo arrivo nel carcere

Incontro con i detenuti per Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli a Roma in occasione del Giovedì Santo. Il Pontefice è giunto all’istituto penitenziario a bordo di una 500 bianca poco prima delle 15, prima di incontrare privatamente un gruppo di reclusi.

I detenuti accolgono Francesco con un’ovazione

Il Santo Padre è stato accolto da un’ovazione dei detenuti del Regina Coeli. A ricevere Bergoglio la direttrice, Claudia Clementi, e il personale del carcere. L’incontro, fa sapere la Santa Sede, si tiene nella rotonda principale con circa 70 dei reclusi.

#PapaFrancesco è arrivato ora in visita alla Casa Circondariale di #ReginaCoeli, accolto dal Direttore, Claudia Clementi, e dal personale del Carcere, e sta entrando nella rotonda principale, dove si svolgerà un incontro con circa 70 detenuti.

Il comunicato di @HolySeePress — Vatican News (@vaticannews_it) April 17, 2025

Il Pontefice non indossa i naselli per l’ossigeno

Durante il suo incontro con i detenuti, come si vede in alcune immagini scattate all’interno, Papa Francesco non usa i naselli per l’ossigeno.

Domani la Via Crucis con i testi preparati dal Papa

Papa Francesco, le cui condizioni sono in miglioramento tanto da aver ripreso le udienze giornaliere, ha scritto i testi per la processione della Via Crucis di domani, Venerdì Santo. Per quanto riguarda la messa di Pasqua, il Pontefice ha delegato la celebrazione al Cardinale Comastri, ma i fedeli sperano in una sua apparizione a sorpresa.

