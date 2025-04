Si recherà nell'istituto penitenziario per la Santa Messa in Coena Domini e per incontrare i detenuti

Papa Francesco sarà nel carcere di Regina Coeli a Roma domani, Giovedì Santo: si recherà nell’istituto penitenziario per la Santa Messa in Cœna Domini e incontrare i detenuti. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.

Continua il miglioramento delle condizioni di Papa Francesco

La notizia conferma il miglioramento delle condizioni di salute del Pontefice, che è tornato alle udienze quotidiane e, secondo quanto dichiarato dalla Sala Stampa vaticana, sta meglio dal punto di vista sia respiratorio che motorio, anche per quanto riguarda la voce. Bergoglio ha preparato i testi per la Via Crucis del Venerdì Santo e, a Pasqua, anche se ha delegato la messa al cardinal Comastri, i fedeli sperano in una sua apparizione a sorpresa.

