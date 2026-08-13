Eruzione Etna, a Catania sospensione dei voli prolungata fino alle 8 del 14 agosto

All’aeroporto di Catania continuano i disagi legati all’eruzione dell’Etna. A nemmeno 24 ore dall’ultimo aggiornamento, la SAC, la società di gestione dello scalo siciliano, con una nota ufficiale ha comunicato l’ulteriore prolungamento della sospensione dei voli. Disposta “la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese le attività di volo in arrivo fino alle 8 ora locale del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, fa sapere la società.

Ieri, in tarda serata, la Sac aveva parlato di una sospensione fino alle 2 di notte del 14 agosto.