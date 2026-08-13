Regno Unito, elezioni suppletive a Clacton: Farage al voto

Elezioni speciali nella cittadina costiera di Clacton, appena a est di Londra, oggi. Sono si tengono le suppletive indette il mese scorso dopo le dimissioni dalla Camera dei Comuni di Nigel Farage, leader del partito anti-immigrazione Reform UK. Il politico aveva fatto un passo indietro nella speranza che le elezioni potessero mettere a tacere le scomode verifiche sulle sue finanze e aveva dichiarato che avrebbe lasciato che fossero gli elettori a giudicarlo in una sfida “tra il popolo e l’establishment”. I principali partiti politici britannici, tra cui il Partito Laburista al governo e il principale partito di opposizione, il Partito Conservatore, hanno scelto però di non presentare alcun candidato, definendo la mossa di Farage una trovata pubblicitaria. Il leader di Reform UK si trova quindi a doversi sfidare con una schiera di candidati indipendenti o monotematici, capeggiati dal Conte Binface, un alieno spaziale comico che si presenta in pubblico con un bidone della spazzatura in testa.