Malesia, Kuala Lumpur avvolta dalla foschia: sono i fumi degli incendi in Indonesia

Le città della Malesia alle prese con una fitta foschia provocata dagli incendi boschivi in ​​Indonesia. Il fenomeno è aggravato dalle condizioni di siccità e dall’intensificarsi del fenomeno El Niño. Giovedì 13 agosto è stata registrata una qualità dell’aria insalubre in due aree vicino a Kuala Lumpur e in alcune zone dello stato di Sarawak, sull’isola del Borneo. Una leggera foschia grigiastra avvolgeva lo skyline della Capitale malese, compresi i monumenti simbolo della città come le Petronas Twin Towers e la KL Tower. Le piogge intermittenti hanno portato un po’ di sollievo, ma le autorità prevedono che la situazione rimarrà sostanzialmente invariata nei prossimi giorni. Più di 100 scuole nel Sarawak sono state chiuse da mercoledì a causa della qualità dell’aria, che ha raggiunto livelli molto pericolosi per la salute, e si prevede che rimarranno chiuse anche questa settimana.