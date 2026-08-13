Roma, incendio ed esplosione nello stabilimento dell’ex Simmel Difesa a Colleferro

Non ci sarebbero feriti. Il complesso oggi produce munizioni di medio e grosso calibro

Nel pomeriggio si è verificata un’esplosione nello stabilimento dell’ex Simmel Difesa a Colleferro, in provincia di Roma. A quanto si apprende, la deflagrazione sarebbe stata preceduta da un incendio. Sul posto operano i vigili del fuoco e i carabinieri. L’ex Simmel Difesa, oggi Knds Ammo Italy Spa, è un’azienda italiana, controllata da Knds France dal 2014 e parte del gruppo Knds, attiva nella produzione di munizioni di medio e grosso calibro.

Non risultano feriti. Il governatore Rocca: “Apprensione per l’accaduto”

Non ci sarebbe nessun ferito dovuto all’esplosione. Al momento l’incidente sembrerebbe essersi verificato nel reparto pressatura esplosivo. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza. Sul posto ci sono i carabinieri di Colleferro e del Nucleo Investigativo di Frascati per le indagini. A quanto si apprende non mancherebbe nessuno all’appello dei pochi dipendenti presenti oggi.

Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, sui social ha confermato l’assenza di vittime e di feriti, aggiungendo che le fiamme sono quasi spente. “Nessuno ha mai mollato nemmeno per un istante ed ancora non mollano centinaia di persone impegnate su larga scala”, ha scritto il primo cittadino.

Intanto, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso “apprensione quanto sta accadendo a Colleferro. In queste ore la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle persone e consentire a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza di intervenire nelle migliori condizioni possibili. La Regione Lazio è in costante contatto con le strutture competenti e segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione”.

“Desidero ringraziare le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori dell’ARES 118 e tutti coloro che, ciascuno per le proprie competenze, sono mobilitati sul posto per affrontare un’emergenza particolarmente delicata e complessa. Il mio pensiero va innanzitutto ai lavoratori dello stabilimento, alle loro famiglie e all’intera comunità di Colleferro. Continueremo a seguire ogni aggiornamento e a garantire tutto il supporto necessario”, ha aggiunto il governatore.

Fontana (M5S): “Esplosione ex Simmel impone riflessione su sicurezza sul lavoro”

Ilaria Fontana, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, vede in quanto avvenuto a Colleferro un’occasione per riflettere una volta in più sull’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò che è accaduto “mostra il bisogno di tenere alta l’attenzione sulla tutela del posto di lavoro e sulla salvaguardia dei territori, ma impone anche una riflessione non più rinviabile sulla sicurezza degli impianti industriali legati alla produzione del materiale bellico utile ad assecondare la furia bellicista di questo governo”, ha dichiarato attraverso una nota. “Questa riflessione, infatti, non riguarda solo Colleferro, ma anche il vicino ex stabilimento Winchester di Anagni che ha le medesime finalità. Non si può accettare che in territori come questi, che soffrono già una storica emergenza ambientale, si aggiunga una nuova dimensione di rischio militare. Ci sono forti timori per lo sviluppo dell’industria parabellica della Valle del Sacco e più in generale sarebbe ora che il governo Meloni ponesse fine a questa transizione verde-militare che sta trascinando il Paese in un clima da pre guerra. La buona politica non può nascondersi dietro la codardia o l’ignavia, deve agire preventivamente affinché certe tragedie non accadano mai”.