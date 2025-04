Il pontefice: "Pasqua? La vivrò come posso"

“Pasqua? La vivrò come posso“. Lo ha detto Papa Francesco ai giornalisti uscendo dal carcere di Regina Coeli. L’incontro è durato poco più di 20 minuti e all’uscita i detenuti hanno urlato: “Libertà, libertà”. Uscendo, il Papa seduto in auto ha anche detto: “Ogni volta che io entro in un posto come questo mi domando: perché loro e non io?“. Mentre dalle celle dell’antico carcere romano si levava, insieme al grido “Libertà, libertà“, anche “Francesco, Francesco”.

