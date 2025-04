Bergoglio si è recato all'altare di Pio X. Avrebbe anche visto i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII restaurati di recente

Nuova visita per Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano dopo l’uscita di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati.

Poco prima delle 13, secondo quanto confermato da fonti Vaticane, Bergoglio si è recato all’altare di Pio X. Avrebbe anche visto i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII restaurati di recente.

Mercoledì, inoltre, c’è stato l’incontro tra il Pontefice e i reali del Regno Unito, Carlo III e Camilla. “Un momento speciale per le Loro Maestà, che ieri hanno incontrato privatamente Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Il Re e la Regina sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole del Papa in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio e sono stati onorati di poter condividere personalmente i loro migliori auguri”, si legge in un post sull’account X della Royal Family dove è stata pubblicata una foto della visita privata.

Che occasione speciale!

A special moment for Their Majesties as they privately met His Holiness Pope Francis at the Vatican yesterday.

The King and Queen were deeply touched by The Pope’s kind remarks about their 20th wedding anniversary and honoured to be able to share their… pic.twitter.com/5WAZu9nN5q

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2025