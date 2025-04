Il Santo Padre ha rivolto un augurio alle Loro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio

“Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Santo Padre ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l’augurio di un pronto recupero della sua salute“. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede.

Buckingham Palace: “Re Carlo felice per incontro con Papa”

“Le Loro Maestà il Re Carlo e la Regina Camilla hanno avuto questo pomeriggio un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Le Loro Maestà si sono rallegrate che il Papa stesse bene e che abbia avuto l’opportunità di porgergli personalmente i suoi migliori auguri”. Lo si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace.

I precedenti di Elisabetta II con i Pontefici

I reali e i Papi, storia di un rapporto che si rinnova. Nel pomeriggio del 9 aprile, a sorpresa, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede “Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla”.

Nel corso del colloquio, “il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l’augurio di un pronto recupero della sua salute”. È stata la prima volta per Carlo da Re e quindi da governatore supremo (mentre il capo spirituale è l’arcivescovo di Canterbury) della religione anglicana. La storia recente ha registrato diversi incontri tra la Regina Elisabetta II e i Pontefici, incontri non sempre avvenuti in Vaticano.

Nel 1951 Elisabetta II, ancora principessa del Galles, incontrò Pio XII nel 1951. Il primo vero incontro di Elisabetta II da regina fu con Papa Giovanni XXIII. Un incontro avvenuto a 10 anni esatti di distanza nel 1961.Tre furono gli incontri di Elisabetta II con San Giovanni Paolo II. Il primo il 17 ottobre del 1980, che si svolse in un contesto protocollare con la regina vestita di nero. Due anni dopo Papa Wojtyla rese visita e incontrò la regina nel corso della sua visita pastorale in Gran Bretagna. Il terzo incontro tra i due avvenne il 17 ottobre del 2000, anche questo, quindi in un anno giubilare. L’unica volta tra la Regina e Papa Benedetto XVI fu a Edimburgo, nel 2010. Qui Papa Ratzinger si era recato per la beatificazione del cardinale John Henry Newman.

Infine l’unico precedente con Papa Francesco, il 3 aprile del 2014. Oltre agli incontri non sono mai mancati scambi di messaggi tra la Santa Sede e Buckingam Palace. Il primo contatto tra Bergoglio e Carlo III è avvenuto in occasione della morte della Regina Elisabetta. In un telegramma datato 8 settembre 2022 Francesco esprime il proprio cordoglio per affidare al Signore la “nobile anima” della sovrana per la cui scomparsa il Pontefice si era detto “profondamente rattristato“.

