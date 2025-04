Il Vaticano: "L'infezione c'è ancora. Sulla presenza ai riti della Settimana Santa si valuterà momento per momento"

La situazione medica di Papa Francesco resta stazionaria con lievi miglioramenti sia per quanto riguarda la parte motoria che respiratoria. Come reso noto dalla sala stampa della Santa Sede “il pontefice continua la terapia e la fisioterapia, riceve documentazioni dai Dicasteri e ha ripreso gradualmente alcuni incontri. Ieri ha visto il cardinale, Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin“.

“Anche per l’ossigenazione – fa sapere ancora il Vaticano – si conferma un quadro stabile con alti flussi al bisogno la notte. Nessuna novità sulle analisi”. La convalescenza del Santo Padre continua. La sorpresa dell’uscita a Piazza San Pietro domenica in occasione del Giubileo degli Ammalati “è stato un segno voluto da Bergoglio con consulto dei medici”. “L’infezione ai polmoni c’è ancora“, precisa la Santa Sede.

Eventi Pasquali

Per quanto la partecipazione di Papa Francesco ai riti della Settimana Santa si valuterà “momento per momento”. Fonti vaticane sottolineano che “non è la prima volta” che ci sono delle situazioni di salute complicate. Dalla Santa Sede non si fanno ancora previsioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata