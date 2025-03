Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso a causa di una polmonite bilaterale

Migliorano le condizioni di salute di Papa Francesco. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso a causa di una polmonite bilaterale.

Come sta Papa Francesco

“Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento. Il Santo Padre ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell’ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria. Questa mattina nella solennità di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa”, si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa del Vaticano.

Infezioni polmonari sotto controllo

“Le due infezioni accusate dal Santo Padre negli scorsi giorni sono sotto controllo, i valori delle analisi cliniche sono nella norma. Il Papa continua a essere senza febbre, le analisi del sangue sono stabili”, si legge ancora. “Oggi ha lavorato e continuato terapia e fisioterapia”.

Prossimo bollettino non prima di settimana prossima

Il prossimo bollettino medico relativo alla salute di Papa Francesco non sarà diffuso prima della prossima settimana, possibile lunedì. Lo si apprende dalla sala stampa della Santa Sede.

Dimissioni non imminenti

“Nessuna decisione è stata ancora presa in merito ai riti della Settimana Santa”, fa sapere ancora la Santa Sede. Per quanto riguarda le possibili dimissioni dal Gemelli, però si sottolinea come queste non siano “imminenti”.

