Il nuovo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede: per le dimissioni dal Gemelli "serviranno ulteriori giorni"

Nuovi aggiornamenti da parte della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale: il Pontefice sarebbe stabile e in miglioramento, ma l’atteggiamento dei medici resta prudente. “La situazione di Papa Francesco non è cambiata rispetto a ieri, resta stabile con lievi miglioramenti a livello respiratorio, con riduzione della ventilazione meccanica la notte – la scorsa notte non ha usato la maschera – e la riduzione degli alti flussi il giorno, che motoria. Oggi il Papa ha lavorato, pregato e, oltre la fisioterapia, ha fatto terapia”. In merito al non utilizzo della maschera per la ventilazione la sala stampa sottolinea come comunque la parola d’ordine resta “prudenza”.

La @HolySeePress informa sulle condizioni di salute di #PapaFrancesco che mostra leggeri progressi dal punto di vista respiratorio o motorio. La scorsa notte non ha fatto uso della ventilazione meccanica. La situazione resta stabile in un quadro complessohttps://t.co/2B4xOweObu — Vatican News (@vaticannews_it) March 18, 2025

Papa Francesco, per le dimissioni “serviranno ulteriori giorni”

Per quanto riguarda il ricovero si specifica che “serviranno ulteriori giorni” e quindi non è prevista un’uscita imminente. Invece in merito all’alimentazione si ribadisce che Bergoglio “può mangiare solido”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata