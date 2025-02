Il ricovero di Papa Francesco al Gemelli per una bronchite giunge al sesto giorno. Le condizioni del Pontefice sono state definite negli ultimi giorni “complesse” dalla Santa Sede. Sono decine le testate italiane e internazionali appostate nel cortile dell’ospedale con giornalisti, telecamere e macchine fotografiche in attesa di aggiornamenti. Una “notte serena“ è quella che il Papa avrebbe trascorso secondo fonti vaticane che raccontano di un Pontefice che “si alza dal letto”. Fonti annunciano anche una probabile visita del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, nel pomeriggio. Nella serata di ieri alcuni fedeli si sono radunati sotto alla statua di Papa Giovanni Paolo II, nel cortile dell’ospedale, per pregare lasciando alcune candele con il volto di Francesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata