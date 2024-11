Foto dal sito del Giubileo

Il Dicastero per l’Evangelizzazione, responsabile per l’organizzazione del Giubileo Ordinario del 2025, ha partecipato al Lucca Comics and Games con un padiglione dedicato alla mascotte ufficiale del Giubileo: ‘Luce’. Lo si legge sul sito ufficiale del Giubileo.

Il Padiglione del Giubileo situato presso l’Arcivescovado di Lucca, in Piazzale Mons. Giulio Arrigoni, 2 è stato visitabile dal 30 ottobre al 3 novembre e ha offerto l’opportunità di incontrare Luce e di informarsi attivamente sulle attività del Giubileo “È stata l’occasione per far conoscere le attività del Giubileo, tra cui Luce, simbolo di speranza e comunità – ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sua Eccellenza Mons. Fisichella, incaricato dell’organizzazione del Giubileo – Una vetrina come il Lucca Comics ha permesso di parlare alle generazioni più giovani del tema della speranza, quanto mai centrale nel messaggio evangelico”.

La mascotte del Giubileo gonfiabile

Per l’occasione è stata realizzato un gonfiabile alto 7 metri della mascotte, visibile sul prato antistante il padiglione vicino ad uno degli ingressi principali.

La mascotte è però già diventata un caso: nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche. Il suo designer Simone Legno è stato criticato: in passato aveva disegnato sex toys. Qualcuno ha anche sostenuto che la mascotte somigli troppo a Greta Thunberg.

