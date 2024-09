Il Pontefice ha incontrato i docenti dell'ateneo cattolico

Papa Francesco ha incontrato una rappresentanza di docenti dell’Università Cattolica di Lovanio, durante il suo viaggio in Belgio. Bergoglio ha invitato la comunità universitaria a “mantenere viva la fiamma del sapere” e ad “espandere i suoi confini”. “Vi prego, siate inquieti con l’inquietudine della vita, siate cercatori di verità e non spegnete mai la vostra passione,” ha detto il Pontefice, sottolineando la necessità di generare “una cultura dell’inclusione, della compassione, dell’attenzione verso i più deboli e verso le grandi sfide del mondo in cui viviamo“.

