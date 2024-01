cOSì Francesco al termine dell'Angelus: "Sentiamo la responsabilità di pregare per loro"

“Non stanchiamoci di invocare il signore e la pace in Ucraina, Israele e Palestina: a soffrire la mancanza di pace sono sempre i più deboli, i tantissimi bambini feriti, uccisi e privati di affetti, sogni e futuro. Sentiamo la responsabilità di pregare e costruire la pace per loro”. Così Papa Francesco parlando a braccio ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro al termine dell’Angelus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata