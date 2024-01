Così Francesco al termine dell'Angelus

“Ho appreso con dolore la notizia del rapimento ad Haiti di un gruppo di persone fra cui sei religiose. Nel chiedere accoratamente il rilascio prego per la concordia sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze a quella cara popolazione”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus parlando del commando di uomini armati che venerdì ad Haiti ha assaltato un pullman diretto nella capitale Port-au-Prince, prendendo in ostaggio 6 suore della congregazione delle Suore di Sainte-Ann e tutti gli altri passeggeri, portandoli in una località sconosciuta.

