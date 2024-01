Il messaggio del pontefice al termine dell'Udienza generale del mercoledì in Vaticano

“La guerra è una vera sconfitta umana”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Udienza generale del mercoledì in Vaticano. “Preghiamo per le persone che soffrono per la guerra“, ha concluso il Papa. “Preghiamo per le tante vittime della guerra. La guerra distrugge sempre, la guerra non semina amore, semina odio”, ha detto il Pontefice. “Non dimentichiamo i Paesi che sono in guerra. Non dimentichiamo l’Ucraina. Non dimentichiamo Palestina, Israele. Non dimentichiamo gli abitanti della Striscia di Gaza, che soffrono tanto”, ha esortato Bergoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata