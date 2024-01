Bergoglio durante l'Udienza Generale nell'Aula Paolo VI: "Soddisfacimento senza relazione può generare forme di dipendenza"

Continua il nuovo ciclo di catechesi di Papa Francesco su ‘I vizi e le virtù’, che incentra la sua riflesisone sul tema della lussuria. “Il piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia: soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza”, ha detto Bergoglio durante l’Udienza Generale nell’Aula Paolo VI. “Dobbiamo difendere l’amore, l’amore del cuore, della mente del corpo, l’amore puro del donarsi l’uno all’altro: è questo la bellezza del rapporto sessuale”, ha aggiunto il Pontefice.

“Evitare ogni passo che aumenti la tensione”

Il Santo Padre si è soffermato anche sulla guerra tra Israele e Hamas. “A tutti chiedo di evitare ogni passo che aumenti la tensione in Medioriente e negli altri scenari di guerra”, ha affermato Francesco. “La guerra è una vera sconfitta umana. Preghiamo per le persone che soffrono per la guerra”. “Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà alla vittime, tutte civili, dell’attacco missilistico che ha colpito una zona urbana di Erbil”, Capitale del Kurdistan iracheno. “Le buone relazioni tra vicini non si costruiscono con simili azioni ma con il dialogo e la collaborazione”.

