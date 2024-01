Il Pontefice all'Angelus in piazza San Pietro

“Seguo con preoccupazione quanto sta avvenendo in Nicaragua dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo a essi, alle loro famiglie e all’intera Chiesa del Paese la mia vicinanza nella preghiera. Invito tutto il popolo di Dio a pregare, mentre auspico che si cerchi sempre il cammino del dialogo per superare le difficoltà. Preghiamo per il Nicaragua”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro. “E, per favore, non dimentichiamo l’Ucraina, la Palestina, Israele, che sono in guerra. Preghiamo tutti insieme affinché venga la pace“, ha aggiunto il Pontefice.

