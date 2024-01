Il Pontefice in occasione della 57esima Giornata Mondiale della Pace: "L'amore non soffoca, fa spazio all'altro e lo fa crescere"

Il messaggio contro la violenza sulle donne di Papa Francesco in occasione della 57esima Giornata Mondiale della Pace. “Ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna: di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da donna”, ha detto il Pontefice nell’omelia della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nell’ottava di Natale.

“Mondo guardi a donne e madri per trovare la pace”

“Di Maria la Chiesa ha bisogno per riscoprire il proprio volto femminile: per assomigliare maggiormente a lei che, donna, Vergine e Madre, ne rappresenta il modello e la figura perfetta; per fare spazio alle donne ed essere generativa attraverso una pastorale fatta di cura e di sollecitudine, di pazienza e di coraggio materno. Ma anche il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell’odio, e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono”, ha aggiunto Francesco.

“L’amore non soffoca, fa spazio all’altro e lo fa crescere”

“L’amore non soffoca mai, l’amore fa spazio all’altro e lo fa crescere“, ha poi ribadito Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Fratelli e sorelle, all’inizio del nuovo anno guardiamo a Maria e, con il cuore grato, pensiamo e guardiamo anche alle madri, per imparare quell’amore che si coltiva soprattutto nel silenzio, che sa fare spazio all’altro, rispettando la sua dignità, lasciando la libertà di esprimersi, rigettando ogni forma di possesso, sopraffazione e violenza – ha aggiunto – C’è tanto bisogno di questo oggi!”.

