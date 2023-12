Dopo la cerimonia, si è recato a pregare sulla tomba di Benedetto XVI

L’arcivescovo Georg Ganswein ha celebrato domenica la Messa nella Basilica di San Pietro in Vaticano per celebrare il primo anniversario della morte del Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Ganswein ha ricordato commosso, con la voce rotta, “la ricchezza del suo insegnamento, la profondità della sua teologia e il fulgido esempio”. Dopo la Messa, Mons. Ganswein si è recato a pregare presso la tomba di Papa Benedetto XVI nelle grotte sotto la Basilica di San Pietro. Benedetto ha vissuto dal 2013 come Papa emerito, dopo il suo ritiro dal pontificato, il primo pontefice a farlo in 600 anni. È morto il 31 dicembre 2022, all’età di 95 anni, nel monastero vaticano dove trascorse i suoi ultimi anni.

