L'arrivo del Capo di Stato brasiliano alla Santa Sede

Il Presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato in Vaticano, dove è previsto l’incontro con Papa Francesco. Il Capo dello Stato brasiliano è stato ricevuto nell’Auletta dell’Aula Paolo VI. Come spiegato nei giorni scorsi dallo stesso Lula, il Presidente brasiliano coglierà l’occasione per parlare con il pontefice dell’Ucraina e di una grande campagna mondiale contro la fame nel mondo.

