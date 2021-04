Le parole del Pontefice dopo il Regina Coeli a San Pietro

(LaPresse) Papa Francesco è tornato a recitare il Regina Coeli affacciato dalla finestra dello studio del Palazzo apostolico su Piazza San Pietro, con i fedeli: “Grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l’appuntamento domenicale e festivo. Vi dico una cosa: mi manca la piazza quando devo fare l’Angelus in biblioteca, sono contento. Grazie a dio e grazie a voi per la vostra presenza”, dice in un passaggio a braccio, salutando i fedeli in piazza. “Seguo con preoccupazione gli avvenimenti in aree dell’Ucraina orientale, dove si sono moltiplicate le violazioni del cessate il fuoco. Seguo con inquietudine l’incremento delle attività militari”, afferma poi il Pontefice che aggiunge: “Per favore, auspico fortemente che si eviti l’aumento della tensione e si promuovano gesti per la fiducia reciproca, la riconciliazione e la pace, necessarie e tanto desiderate”.

