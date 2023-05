Le parole del pontefice durante il Regina Caeli in piazza San Pietro

“In questi giorni abbiamo assistito di nuovo a scontri armati tra israeliani e palestinesi in cui hanno perso la vita persone innocenti, anche donne e bambini. Auspico che la tregua appena raggiunta diventi stabile, che le armi tacciano perché con esse non si otterrà mai la sicurezza e stabilità, ma al contrario si continuerà a distruggere anche ogni speranza di pace“. Così Papa Francesco durante il Regina Caeli in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata