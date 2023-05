Le parole del pontefice durante il Regina Caeli in piazza San Pietro: "Auspico una tregua stabile tra israeliani e palestinesi"

“In questi giorni abbiamo assistito di nuovo a scontri armati tra israeliani e palestinesi in cui hanno perso la vita persone innocenti, anche donne e bambini. Auspico che la tregua appena raggiunta diventi stabile, che le armi tacciano perché con esse non si otterrà mai la sicurezza e stabilità, ma al contrario si continuerà a distruggere anche ogni speranza di pace“. Così Papa Francesco durante il Regina Caeli in piazza San Pietro.

“Siano alleviate le sofferenze della popolazione ucraina”

Al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro, Papa Francesco torna a pregare per la pace, affinché siano alleviate “da Maria, madre di Gesù” “le sofferenze della martoriata Ucraina” e “di tutte le nazioni ferite dalle guerre e dalle violenze”.

Festa mamma, Papa: “Ricordiamo tutte con gratitudine e affetto”

“Ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme: quelle che ancora sono tra noi e quelle che sono andate in cielo”. Così Papa Francesco durante il Regina Caeli in piazza San Pietro.

