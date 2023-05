Il pontefice durante il Regina Caeli ha fatto i suoi auguri chiedendo alla piazza un forte applauso

Il Papa al Regina Caeli ha fatto i suoi auguri per la Festa della Mamma e ha chiesto “un forte applauso” per tutte le mamme. “Oggi in tanti Paesi si celebra la Festa della Mamma: ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme, quelle che ancora sono tra noi e quelle che sono andate in cielo”, ha detto al termine della preghiera mariana della domenica in piazza San Pietro.

