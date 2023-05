Le iniziative promosse da Airalzh e Fondazione Airc

Ogni anno, la seconda domenica di maggio, la festa della mamma è un’occasione per ringraziare e onorare una delle figure più importanti nella vita di ogni persona. Ma non solo: sono tantissime infatti le iniziative messe in campo per accompagnare alla celebrazione della figura materna anche delle buone azioni. Ne evidenziamo due, volte a favorire la ricerca medica, per chi voglia fare alla propria mamma un regalo solidale.

Le rose di Airalzh contro l’Alzheimer

Fino a domenica, in tutti i supermercati e ipermercati Coop sul territorio italiano, sarà possibile acquistare una rosa Kordana in vaso. Per ognuna, Coop devolverà un euro ad Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), che li utilizzerà per sostenere tutti gli sforzi in campo scientifico a favore dei progetti di ricerca sulla patologia. L’iniziativa si chiama “Non ti scordar di te”.

La malattia di Alzheimer, in Italia, colpisce più di 600mila persone e, con l’invecchiamento della popolazione si prevede che, nei prossimi trent’anni, ne sarà colpita 1 persona su 85 nel mondo. L’ambizioso obiettivo di Airalzh è quello di arrivare ad un domani senza Alzheimer e, per farlo, l’Associazione si impegna giorno dopo giorno raccogliendo fondi che vengono esclusivamente destinati alla Ricerca e alla sensibilizzazione su questa patologia.

Airc e l’Azalea della ricerca

Più conosciuta è l’iniziativa di Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, che dal 1984 grazie ai suoi migliaia di volontari porta in tantissime piazze italiane l’Azalea della Ricerca, per sostenere i ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori che colpiscono le donne. Quest’anno i banchetti saranno in oltre 3.600 piazze con ventimila volontari: con una donazione da 18 euro, oltre alla pianta, verrà consegnata la speciale Guida con informazioni sulla prevenzione ‘età per età’. L’iniziativa in 39 anni ha permesso di raccogliere oltre 290 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata