Il Pontefice ha fatto il suo ingresso in chiesa in carrozzina. A causa del freddo non sarà presente alla Via Crucis

Ha fatto il suo ingresso a San Pietro in carrozzina e nel totale silenzio dei fedeli Papa Francesco, pronto a presiedere nella Basilica Vaticana la celebrazione della Passione del Signore. Durante la Liturgia della Parola è stato letto il racconto della Passione secondo Giovanni e infine è intervenuto il Predicatore della Casa Pontificia, Padre Raniero Cantalamessa, che ha tenuto l’omelia. Il Pontefice, tuttavia, a causa del freddo non sarà presente alla Via Crucis ma la seguirà dalla residenza di Santa Marta.

