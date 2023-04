Bergoglio seguirà da Santa Marta, solo una settimana fa era in ospedale

Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede.

Bergoglio è stato ricoverato in ospedale da mercoledì a sabato della scorsa settimana per un problema polmonare. Ha tenuto l’omelia della Domenica delle Palme ma si era mostrato affaticato.

Mosca su tregua proposta dal Papa: no comment

Su una possibile tregua in Ucraina a Pasqua “abbiamo davvero letto la notizia come presentata da un illustre rappresentante che ha avuto un incontro con il pontefice, ma non abbiamo sentito dichiarazioni dal Vaticano in merito, quindi non riteniamo necessario e possibile commentare”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una richiesta di commento sulla dichiarazione di Leonid Sevastyanov, presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti. Sevastyanov, raccontando di una conversazione privata con il pontefice aveva affermato che Papa Francesco aveva proposto di stabilire una tregua di due settimane nella zone di guerra in Ucraina in occasione delle celebrazioni per la Pasqua. Lo riporta l’agenzia Tass.

