E' il secondo atto del Giovedì Santo dopo la Messa del Crisma di questa mattina

Papa Francesco ha compiuto il gesto della lavanda dei piedi nel carcere minorile di Casal del Marmo. Dopo aver lavato i piedi dei ragazzi e delle ragazze il Papa ha baciato i piedi ai giovani, ha sorriso e stretto le loro mani. A fine gesto, prima di tornare sull’altare, il Papa si è intrattenuto parlare con alcuni giovani. Le celebrazione in Coena Domini continua. E’ il secondo atto del Giovedì Santo dopo la Messa del Crisma di questa mattina.

“La ringrazio a nome di tutti per questa meravigliosa poesia che ci ha dato”. Così Maria Teresa Iuliano, direttrice del carcere minorile di Casal del Marmo, rivolgendosi a Papa Francesco in conclusione della Messa in Coena Domini.”Lei disarma – ha detto ancora – per la sua immensa dolcezza che ci riconduce all’essenziale. Il dono che ci ha fatto ci indica la strada quotidiana, di andare sempre tutti insieme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata