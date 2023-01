Il Pontefice all'Angelus rivolge un pensiero alla festa in Estremo Oriente

Un pensiero “di pace e di ogni bene a tutti coloro che in estremo oriente e in varie parti del mondo celebrano il capodanno lunare“. Lo esprime Papa Francesco durante l’Angelus.”In questa gioiosa circostanza non posso non esprimere la mia vicinanza spirituale a quanti attraversano momenti di prova causati dalla pandemia di coronavirus, nella speranza che le presenti difficoltà vengano presto superate – aggiunge – Infine auspico che la gentilezza, la sensibilità, la solidarierà e l’armonia che in questi giorni sperimentano le famiglie riunite possano sempre permeare e caratterizzare i nostri rapporti familiari e sociali per poter vivere una vita serena e felice. Buon anno“.

