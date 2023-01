Vatican Media

Il ricordo di Bergoglio nel primo Angelus dell'anno: "Intercessione di Maria per Benedetto XVI"

La salma di Papa Ratzinger sarà esposta a San Pietro dal 2 gennaio, il 5 i funerali. Oggi Papa Francesco ha ricordato il Papa emerito Bendetto XVI dopo la sua morte, ieri, a 95 anni, nel primo Angelus dell’anno. “L’inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa”. Così Papa Francesco, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per l’Angelus.

La salma di Papa Ratzinger

Appare vestito con dei paramenti rossi e con la mitra in testa. Queste le prime immagini della salma di Joseph Ratzinger diffuse dalla sala stampa vaticana. Sullo sfondo, nella cappella del Monastero Mater Ecclesiae, si vedono un presepe e l’albero di Natale.

