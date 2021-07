Il Pontefice è stato dimesso questa mattina dal Gemelli di Roma

(LaPresse) Dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, Papa Francesco è rientrato in Vaticano. L’auto con a bordo il Pontefice poco prima di varcare il confine delle mura, si è fermata per far scendere Papa Francesco che ha salutato per qualche minuto i fedeli presenti tra cui poliziotti e militari.

