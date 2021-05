L'intervento del Pontefice agli Stati generali della natalità

(LaPresse) – “Penso, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com’è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere”. Così Papa Francesco agli Stati generali della Natalità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata