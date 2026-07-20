Iran, nona notte di attacchi Usa. Trump: “Colpito duramente in onore dei soldati caduti” – La diretta

Per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno colpito l’Iran. Tra le città colpite ci sarebbero Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar e, secondo il Comando centrale americano (Centcom) sarebbero stati presi di mira siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, oltre alle capacità marittime della Repubblica Islamica. L’obiettivo resta “ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz“, si legge in un post su X.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Il presidente Donald Trump ha affermato che le ultime operazioni sono state condotte in onore dei militari americani uccisi nei giorni scorsi, mentre il segretario di Stato Marco Rubio è tornato a ribadire che Teheran “sta usando lo Stretto di Hormuz come leva contro il resto del mondo“. Da parte loro, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito due petroliere nel braccio di mare conteso e hanno rivendicano gli attacchi sferrati contro una base militare in Kuwait.