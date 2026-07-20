Caso Roggero, Tajani: “Ha sbagliato, ma siamo favorevoli ad atto di clemenza”

Dopo le prese di posizione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, anche Antonio Tajani interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato e ora in carcere a Bollate per aver ucciso due rapinatori fuggiti dopo aver assaltato il suo negozio.

“Per noi ha sbagliato“, ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri in un’intervista al Corriere della Sera. “Ha commesso un reato, è colpevole. È andato oltre la legittima difesa, e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato. Non attacchiamo la sentenza. Non diciamo che non va eseguita, ma saremmo favorevoli a un atto di clemenza. Perché c’è stata una reazione sproporzionata, non lucida sicuramente, di una persona che però non è un malvivente abituale, che ha agito dopo aver subito altri atti violenti come quello, che ha visto la moglie e la figlia correre il rischio di essere uccise, si è mosso per rabbia, paura, disperazione”.

Tajani ha poi aggiunto: “Noi lo riteniamo un reato gravissimo quello di aver ucciso, non siamo per il Far West o la giustizia privata. È lo Stato che deve garantire la sicurezza e stiamo lavorando al massimo per questo”. Quanto alla posizione diversa degli alleati di centrodestra, in particolare della Lega e di Fratelli d’Italia, Tajani ha replicato: “Noi non chiediamo che venga modificata la legge sulla legittima difesa, che mi sembra adeguata per come è scritta. Non abbiamo mai pensato di candidarlo. Non siamo giustizialisti, ci siamo sempre battuti per la dignità di vita dei detenuti e per migliorare anche le condizioni in cui lavorano gli agenti della polizia penitenziaria. Siamo al tempo stesso a favore del perdono per chi ha sbagliato, per ragioni evidenti e ben comprese dall’opinione pubblica”.