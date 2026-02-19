Iran, per la Cnn gli Usa pronti ad attaccare nel fine settimana: Trump sta valutando

L’esercito statunitense è pronto ad attaccare l’Iran già questo fine settimana, anche se il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva se dare o meno l’autorizzazione. Lo hanno riferito alla Cnn fonti vicine alla questione. La Casa Bianca, hanno affermato le fonti, è stata informata che l’esercito potrebbe essere pronto per un attacco entro il fine settimana, dopo il significativo accumulo di risorse aeree e navali in Medioriente negli ultimi giorni. Ma una fonte ha avvertito che Trump ha discusso privatamente sia a favore che contro un’azione militare e ha interpellato consiglieri e alleati su quale sia la migliore linea d’azione. Non è chiaro se prenderà una decisione entro il fine settimana. “Sta pensando molto a questa cosa“, ha spiegato una fonte.

Il rapido dispiegamento delle forze statunitensi in Medioriente è progredito al punto che il presidente Usa Donald Trump avrebbe la possibilità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran già questo fine settimana. Lo scrive il New York Times (Nyt), citando funzionari dell’amministrazione e del Pentagono in un articolo dal titolo ‘L’esercito Usa si mette in posizione per possibili attacchi all’Iran’, precisando che Trump non ha dato alcuna indicazione di aver preso una decisione su come procedere. Nelle ultime ore anche la Cnn ha riferito che l’esercito Usa sarebbe pronto ad attaccare l’Iran già questo fine settimana anche se Trump non ha preso una decisione definitiva se dare o meno l’autorizzazione. Molti funzionari dell’amministrazione citati dal Nyt hanno espresso scetticismo sulle prospettive di raggiungere un accordo diplomatico con Teheran. I colloqui indiretti di martedì a Ginevra si sono conclusi con quello che il ministro degli Esteri iraniano ha definito un accordo su una “serie di principi guida”.

I funzionari statunitensi hanno affermato che le due parti hanno compiuto progressi, ma hanno aggiunto che permangono grandi divergenze. Trump ha ripetutamente minacciato che l’Iran deve accettare le sue condizioni o affrontare gravi conseguenze. Ma un altro attacco, 8 mesi dopo la guerra di 12 giorni in cui Israele e Usa hanno attaccato siti militari e nucleari in tutto l’Iran, comporterebbe potenzialmente rischi sostanziali, fra cui la possibilità che l’Iran risponda con una feroce raffica di attacchi missilistici contro Israele e le forze statunitensi nella regione. In Israele due funzionari della difesa citati dal Nyt hanno affermato che sono in corso importanti preparativi per la possibilità di un attacco congiunto con gli Usa, anche se non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla sua effettiva esecuzione; hanno affermato che il piano prevedrebbe di sferrare un duro colpo nell’arco di diversi giorni con l’obiettivo di costringere l’Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati che finora non è stato disposto a fare. La decisione finale sulla portata degli obiettivi spetta in gran parte a Trump, hanno affermato ancora funzionari Usa citati dal giornale.

Usa impongono restrizioni sui visti a 18 funzionari

Il segretario di Stato americano Marco Rubio “sta adottando misure per imporre restrizioni sui visti a 18 funzionari del regime iraniano e dirigenti del settore delle telecomunicazioni, nonché ai loro familiari più stretti”. Lo comunica in una nota il Dipartimento di Stato, spiegando che la “politica di restrizioni sui visti prenderà di mira individui che sono complici, o ritenuti complici, di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare per aver ostacolato il diritto degli iraniani alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Finora, 58 persone sono state colpite da questa politica”. “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere il diritto del popolo iraniano alla libertà di espressione”, si legge. “Riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno agli iraniani e alla loro richiesta di pace e dignità”.