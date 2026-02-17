Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi”

I colloqui indiretti sul nucleare tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi ed entrambe le delegazioni hanno lasciato la sede di Ginevra. – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato ai media statali che ci sono stati “buoni progressi” rispetto al round precedente. Ha aggiunto che le due parti hanno concordato di lavorare su bozze di testo per un possibile accordo e di stabilire la data del prossimo round dopo lo scambio dei testi. Araghchi ha fatto sapere che entrambe le parti hanno posizioni che richiederanno del tempo per essere avvicinate.

Araghchi: “Con Usa d’accordo su alcuni principi fondamentali”

“Posso dire che, rispetto all’ultimo round, abbiamo avuto discussioni molto serie e c’era un’atmosfera costruttiva in cui abbiamo scambiato i nostri punti di vista”, ha detto Araghchi, che ha aggiunto: “Siamo giunti ad alcuni accordi e ad alcuni principi fondamentali“, ha aggiunto Araghchi, “e sulla base di questi principi, alla fine redigeremo un documento… Speriamo di riuscirci”. – “Non è stata fissata una data specifica” per il terzo round, ha fatto poi sapere il capo della diplomazia della repubblica islamica. Gli Stati Uniti dovrebbero desistere immediatamente dal minacciare l’uso della forza contro l’Iran, è il messaggio a Washington di Aragchi, che afferma che in caso di attacco militare all’Iran, la difesa “non si limiterà ai confini dell’Iran”.